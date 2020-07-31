Выборы США можно перенести, чтобы американцы смогли проголосовать очно - Трамп
16:32 30.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп предположил в четверг, что выборы в стране можно перенести, чтобы американцы смогли проголосовать в очной форме, а не по почте в связи с распространением коронавируса в стране.
"С универсальным голосованием по почте (не голосование по открепительному удостоверению, которое является хорошим), 2020 год (выборы в США - прим. ТАСС) будет самым недостоверным и нечестным в истории. Это будет большим позором для США. Отложить выборы, пока люди не смогут правильно, надежно и безопасно голосовать?" - написал "в Твиттере" президент, который в последнее время критикует голосование по почте.
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