ЕС ввел санкции против структур и граждан РФ и Китая за кибератаки

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз ввел ограничительные меры в отношении структур и граждан России, Китая и КНДР, якобы причастных к кибератакам. Они введены в рамках упрощенного санкционного режима ЕС по кибератакам, который был создан год назад, но пока ни разу не использовался. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, в котором в четверг опубликованы соответствующие нормативные акты.

"Шесть физических лиц и три организации или органа должны быть включены в перечень физических и юридических лиц, подпадающих под действие ограничительных мер. Эти лица и организации или органы несут ответственность, оказывают поддержку или были вовлечены в кибератаки или попытки кибератак, включая попытку кибератаки против ОЗХО и кибератаки, публично известные как WannaCry и NotPetya, а также операция Cloud Hopper", - отмечается в нем.