Помпео назвал примерный срок вывода войск США из Афганистана

18:17 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты намерены окончательно вывести свои войска из Афганистана в мае следующего года в рамках заключенного ранее мирного соглашения с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом заявил в четверг госсекретарь Майкл Помпео, выступая в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Мы заключили соглашение [с талибами]. Мы достигнем нуля [по дислоцированным в Афганистане военнослужащим США], мы выведем свои силы оттуда. Я думаю, что это будет май следующего года", - отметил шеф американской дипломатии, отвечая на вопрос сенаторов о выводе американских военнослужащих из центральноазиатской республики.