«Пятерочку» в ВАО закрыли после жалоб на несоблюдение масочного режима

18:48

В Москве Роспотребнадзором приостановлена работа магазина «Пятерочка» на ул. Большая Косинская, поскольку посетители жаловались на несоблюдение масочного режима. По словам заместителя начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в Восточном административном округе Екатерины Давыдовой, москвичи отмечали, что противоэпидемические меры в магазине не заметны. «В магазине должны быть запас дезинфицирующих средств для уборки помещений, инструкция по приготовлению дезинфицирующих средств и документы об их эффективности против микробов и вирусов, - заявила Давыдова. - Здесь я не вижу бактерицидных облучателей, и директор магазина мне также не может дать пояснения, есть ли в торговом зале устройства для обеззараживания воздуха. Также в магазине не проводится с должной кратностью дезинфекция контактных поверхностей, кассовых аппаратов, для дезинфекции используются средства с неизвестной концентрацией». В отношении магазина составят протокол о временном запрете деятельности в связи с большим количеством выявленных нарушений.

В случае, если на продавцах нет маски или перчаток магазин может быть оштрафован на 200-500 тыс. руб. или его деятельность может быть приостановлена на срок до 90 суток.