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В митинге в поддержку Тихановской в Минске приняли участие более 60 тыс человек - правозащитники

09:05 31.07.2020 Источник: РБК

В Минске прошел митинг в поддержку кандидата на должность президента Белоруссии Светланы Тихановской. По данным правозащитного центра «Весна», в нем приняли участие 63 тыс. человек.

«По словам наших наблюдателей, на митинг вышло не менее 63 тыс. человек», — говорится в сообщении.  РБК

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