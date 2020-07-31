В митинге в поддержку Тихановской в Минске приняли участие более 60 тыс человек - правозащитники

09:05 Источник: РБК

В Минске прошел митинг в поддержку кандидата на должность президента Белоруссии Светланы Тихановской. По данным правозащитного центра «Весна», в нем приняли участие 63 тыс. человек.

«По словам наших наблюдателей, на митинг вышло не менее 63 тыс. человек», — говорится в сообщении. РБК