Вооруженные силы Армении приведены в боевую готовность высокой степени - Минобороны

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воинские части первого эшелона и часть сил центрального подчинения вооруженных сил Армении приведены в высокую степень боевой готовности. Об этом в пятницу на своей странице в "Фейсбуке" сообщила пресс- секретарь Минобороны страны Шушан Степанян.

"В соответствии с планом проверок боевой подготовки на 2020-й год, сегодня рано утром начальником генерального штаба ВС Армении объявлена проверка боеготовности войск. Воинские части первого эшелона и часть сил центрального подчинения вооруженных сил Армении приведены в высокую степень боевой готовности. Поставлена цель - проверить боеспособность подразделений и их способность к быстрым действиям в сложившейся ситуации", сообщила Степанян.

Планируется также проработать варианты взаимодействия между подразделениями, силами содействия. В ходе проверок будут разыграны возможные оперативно-тактические эпизоды.