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В России выявили 5 482 случая заражения коронавирусом за сутки

11:00 31.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 482, общее количество инфицированных достигло 839 981. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. Согласно данным, суточный рост 10 дней не превышает 0,7%.

Число выздоровевших пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 8 755, всего уже вылечились 638 410 человек. Согласно данным, доля выздоровевших превысила 76% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ.

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в июле сообщил о 192 132 новых случаях заражения против 242 006 в июне, следует из подсчетов ТАСС. Таким образом, число выявленных случаев оказалось на 20,6% меньше, чем в прошлом месяце. В июне оно было меньше майского показателя примерно на 19%. Среднесуточный прирост количества инфицированных в стране в июле составил 0,84% против 1,57% в предыдущем месяце.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 161 против 129 днем ранее, всего умерли 13 963 человека. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,66% от всех заразившихся коронавирусом в России.

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