Россия и Китай сравняются с США по ядерным потенциалам к концу десятилетия - адмирал Ричард
11:32 31.07.2020 Источник: Интерфакс
Соединенные Штаты к концу этого десятилетия впервые столкнутся с двумя равными конкурентами в области ядерных потенциалов - Китаем и Россией, - заявил командующий Стратегическим командованием США адмирал Чарльз Ричард, выступая на форуме по ядерному сдерживанию, организованном Институтом Митчелла.
"Китай находится на пути к тому, чтобы стать стратегическим конкурентом США к концу десятилетия. Таким образом, впервые в своей истории США столкнутся с двумя равноправными ядерными конкурентами", - сказал Ричард, добавив, что Россия является вторым равноценным конкурентом.
"Мы никогда раньше не сталкивались с подобной ситуацией", - подчеркнул военачальник.
По словам Ричарда, последние 15 лет Россия также активно модернизирует свои ядерные силы, и этот процесс уже завершен примерно на 70%. Это включает в себя командование и управление, системы предупреждения, военную доктрину, а также повышение боеготовности и компетентности при проведении учений, сказал он.
"Соединенным Штатам и министерству обороны в течение почти 30 лет не приходилось в полной мере рассматривать последствия конкуренции под углом зрения возможных кризиса и вооруженного конфликта с ядерным противником. Последствия этого весьма серьезны", - заявил Ричард.
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