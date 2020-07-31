Около 40% россиян ожидают улучшений в системе здравоохранения после пандемии - опрос

12:05 Источник: Интерфакс

Более трети граждан РФ (37%) полагают, что опыт, приобретённый во время пандемии COVID-19, позволит российскому здравоохранению работать лучше, чем прежде, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в "Интерфакс".

Согласно исследованию, респонденты придерживающиеся такой точки зрения, полагают, что во время пандемии врачи приобрели полезный опыт, а власти стали больше внимания уделять вопросам медицины.

Опрос показал, что, по мнению почти половины респондентов (47%), качество работы отечественного здравоохранения после завершения периода распространения коронавируса не изменится, ухудшений ожидают 6% сограждан.

По данным ФОМ, почти каждый второй россиянин (47%) считает, что получить медицинскую помощь, не связанную с коронавирусом, сейчас не сложнее, чем один-два месяца назад, 30% опрошенных полагают, что с этим стало сложнее.

Всероссийский опрос был проведён 19-21 июня 2020 года среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет.