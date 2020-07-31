Задержанные в Белоруссии россияне не делали ничего противозаконного - Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне, задержанные под Минском в ночь на 29 июля, не делали ничего противозаконного, а их пребывание в Белоруссии никак не связано с белорусскими делами. Об этом журналистам заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас мы уже с высокой долей уверенности можем сказать, что эти российские граждане приехали проездом в Белоруссию, они должны были улетать транзитом в другую страну, их пребывание никак не связано с самой Белоруссией или с белорусскими делами", - сказал представитель Кремля, отметив, что эти россияне - сотрудники частного охранного предприятия, они опоздали на самолет и ждали вылета, "у них были билеты в Стамбул".

"Они не имели при себе ничего противозаконного и не совершали никаких противозаконных действий", - подчеркнул Песков.