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Для массового тестирования на коронавирус КНР направило в Гонконг группу из 60 специалистов

09:30 01.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральное правительство КНР направило в Гонконг группу из 60 специалистов для проведения массового тестирования населения на нуклеиновую кислоту коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в субботу сообщении Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Как сказано в сообщении ведомства, командированные эксперты представляют более 20 медицинских учреждений материкового Китая. Семь специалистов в сфере оптимизации работы лабораторий приступят к работе уже 2 августа - они направлены из провинции Гуандун и имеют аналогичный опыт оказания помощи в городе Ухань в разгар пандемии.

В эту группу также вошли шесть специалистов по развертыванию временных модульных госпиталей: среди них эксперты в сфере проектирования, строительства, развертывания таких объектов и организации их работы.

31 июля Канцелярия по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР сообщила о том, что власти Китая окажут помощь администрации Гонконга в проведении широкомасштабного тестирования населения на коронавирус.

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