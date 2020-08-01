0
0
282
НОВОСТИ

После приостановки авиасообщения из-за коронавируса в Москве приземлился первый международный регулярный рейс

09:50 01.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый международный регулярный рейс после приостановки авиасообщения с зарубежными странами на фоне пандемии коронавируса выполнен в Москву. Самолет авиакомпании Turkish Airlines ("Турецкие авиалинии") приземлился в столичном аэропорту Внуково в 01:03, следует из информации на сайте аэропорта.

Как ранее сообщала Росавиация, на рейсе Стамбул - Москва должно находиться около 50 пассажиров.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:20 01.08.2020
С 15 августа возобновится авиасообщение по маршруту Москва-Женева-Москва
0
20
14:10 01.08.2020
Статкевич назвал "бредом сивого мерина" утверждения следствия о с задержанным россиянами
0
44
13:20 01.08.2020
Московские музеи увеличат число участников экскурсионных групп с 5 до 20
0
116
13:10 01.08.2020
Встреча консула РФ с задержанными в Минске россиянами была продолжительной - посольство РФ
0
180
12:20 01.08.2020
Минэкономразвития РФ заявило, что ведение каких-либо новых налогов в настоящее время не обсуждается
0
198
12:10 01.08.2020
К гражданам Белоруссии обратился ﻿Митрополит Павел с﻿ призывами не поддаваться на провокации
0
237
11:20 01.08.2020
Первыми вакцину от коронавируса получат медработники и учителя - Мурашко
0
264
11:10 01.08.2020
На Украине введены новые правила карантина, регионы поделены на четыре зоны
0
255
10:20 01.08.2020
В Подмосковье в ДТП пострадали семь человек, из них трое детей
0
277
10:10 01.08.2020
В Петербурге арестован за взятку помощник депутата Заксобрания - пресс-службе судов
0
255

Возврат к списку