После приостановки авиасообщения из-за коронавируса в Москве приземлился первый международный регулярный рейс

09:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый международный регулярный рейс после приостановки авиасообщения с зарубежными странами на фоне пандемии коронавируса выполнен в Москву. Самолет авиакомпании Turkish Airlines ("Турецкие авиалинии") приземлился в столичном аэропорту Внуково в 01:03, следует из информации на сайте аэропорта.

Как ранее сообщала Росавиация, на рейсе Стамбул - Москва должно находиться около 50 пассажиров.