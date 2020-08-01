В Подмосковье в ДТП пострадали семь человек, из них трое детей

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Две легковые машины столкнулись на трассе М-10 в районе подмосковного Клина, пострадали семь человек, из них трое детей. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"На 81-м километре трассы М-10 в районе Клина произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения семь человек пострадали, из них трое детей", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, пострадавшие доставлены в одну из городских больниц. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.