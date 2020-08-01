В Подмосковье в ДТП пострадали семь человек, из них трое детей
10:20 01.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Две легковые машины столкнулись на трассе М-10 в районе подмосковного Клина, пострадали семь человек, из них трое детей. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.
"На 81-м километре трассы М-10 в районе Клина произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения семь человек пострадали, из них трое детей", - сказал собеседник агентства.
По данным источника, пострадавшие доставлены в одну из городских больниц. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
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