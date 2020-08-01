Встреча консула РФ с задержанными в Минске россиянами была продолжительной - посольство РФ
13:10 01.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Консул России встретился с задержанными в Белоруссии россиянами. Об этом сообщили ТАСС в субботу в посольстве РФ в Минске.
"Консул провел встречу с задержанными. Насколько известно, посещение задержанных было продолжительным по времени", - отметили в российской дипмиссии.
Утверждения властей Белоруссии о сговоре задержанных россиян с ранее арестованными белорусским оппозиционером Николаем Статкевичем и блогером Сергеем Тихановским надуманы и недействительны, заявил в субботу консул посольства РФ в республике Кирилл Плетнев в эфире телеканала "Россия-24".
Он сообщил, что состоялась встреча российских дипломатов с задержанными россиянами. "Мы можем предъявить копию постановления о применении меры пресечения в виде заключения под стражу. Такой документ был предъявлен каждому из наших российских граждан, в соответствии с которым явно прослеживается тенденциозная направленность действий белорусских властей. В частности, хотелось бы отметить, что указывается на умышленные действия группы лиц по предварительному сговору совместно с Тихановским и Статкевичем, что, на наш взгляд, является абсолютно надуманной и недействительной позицией", - сказал он.
Белорусская сторона сообщила о задержании в ночь на 29 июля 33 граждан России, которых в Минске называют сотрудниками иностранной частной военной компании. Согласно последним данным, их подозревают в подготовке массовых беспорядков. В МИД РФ заявили, что указанная группа россиян следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты. Представители Следственного комитета Белоруссии утверждают, что россияне не собирались лететь из Минска в Стамбул.
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