Берлин: Более 17 тысяч противников эпидемиологических мер прошлись шествием через центр города
17:20 01.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько акций противников эпидемиологических мер, введенных из-за пандемии коронавируса, проходят в субботу в Берлине. Тысячи человек прошлись шествием через центр города к улице 17-июня в районе Тиргартен. Как передает корр. ТАСС, здесь установлена сцена, из колонок играет музыка. Организатор - штутгартское движение Querdenken 711 ("Нестандартное мышление 711").
В полиции корр. ТАСС сообщили, что сегодня в городе проходят пять манифестаций по самым разным поводам, в том числе против расизма, фашизма, различных теорий заговора. "На шествие пришли более 17 тыс. человек, - рассказали в правоохранительных органах. - Порядок в городе обеспечивают 1,5 тыс. полицейских. Пока серьезных инцидентов не зафиксировано". В центре Берлина перекрыты многие улицы, на дорогах образовались непривычные для субботы пробки.
Подавляющее большинство участников шествия не соблюдало дистанцию в полтора метра и не носило защитные маски. Периодически полицейские через мегафоны напоминали манифестантам о действующих правилах, но на соблюдении не настаивали. В конечном итоге организатор остановил шествие досрочно. Акция в Тиргартене при этом продолжается, люди по- прежнему подходят.
НОВОСТИ
- 20:10 01.08.2020
- В пансионате для пожилых где умерли от коронавируса два пациента проводится проверка прокуратурой Карелии
- 19:20 01.08.2020
- Перед возвращением на Землю американские астронавты провели церемонию прощания с экипажем МКС
- 19:10 01.08.2020
- В ночь на 2 и 3 августа в южной части неба можно будет наблюдать сближение Луны с Юпитером и Сатурном
- 18:20 01.08.2020
- В ДТП с автобусом в Севастополе потрадали 14 человек, в том числе 6 детей
- 18:10 01.08.2020
- Минздрав РФ планирует сделать вакцину от коронавируса бесплатной
- 17:10 01.08.2020
- Граница между РФ и Абхазией, закрытая из-за пандемии, вновь открыта
- 16:20 01.08.2020
- На несанкционированной акции в центре Москвы задержаны не менее 13 человек
- 16:10 01.08.2020
- Посол РФ в Белоруссии настаивает на скорейшем освобождении задержанных ранее российских граждан
- 15:20 01.08.2020
- Франция: Следствие против Депардье по делу об изнасиловании могут возобновить
- 15:10 01.08.2020
- Нарышкин назвал нелогичными комментарии белорусских СМИ о задержанных россиянах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать