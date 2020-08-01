Берлин: Более 17 тысяч противников эпидемиологических мер прошлись шествием через центр города

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько акций противников эпидемиологических мер, введенных из-за пандемии коронавируса, проходят в субботу в Берлине. Тысячи человек прошлись шествием через центр города к улице 17-июня в районе Тиргартен. Как передает корр. ТАСС, здесь установлена сцена, из колонок играет музыка. Организатор - штутгартское движение Querdenken 711 ("Нестандартное мышление 711").

В полиции корр. ТАСС сообщили, что сегодня в городе проходят пять манифестаций по самым разным поводам, в том числе против расизма, фашизма, различных теорий заговора. "На шествие пришли более 17 тыс. человек, - рассказали в правоохранительных органах. - Порядок в городе обеспечивают 1,5 тыс. полицейских. Пока серьезных инцидентов не зафиксировано". В центре Берлина перекрыты многие улицы, на дорогах образовались непривычные для субботы пробки.

Подавляющее большинство участников шествия не соблюдало дистанцию в полтора метра и не носило защитные маски. Периодически полицейские через мегафоны напоминали манифестантам о действующих правилах, но на соблюдении не настаивали. В конечном итоге организатор остановил шествие досрочно. Акция в Тиргартене при этом продолжается, люди по- прежнему подходят.