В ДТП с автобусом в Севастополе потрадали 14 человек, в том числе 6 детей
18:20 01.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четырнадцать человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса и легкового автомобиля в Севастополе. Как сообщили ТАСС в городском департаменте здравоохранения, тяжелых пациентов среди пострадавших нет.
"Пострадали 14 человек, тяжелых нет. По медицинской части все отработали", - сказал ТАСС директор департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.
В городском управлении МВД России отметили, что водитель автомобиля "Мерседес" врезался в ехавший впереди автобус. По данным ведомства, среди пострадавших, как в автобусе, так и в легковом автомобиле, восемь взрослых и шестеро детей.
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