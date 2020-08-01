В ночь на 2 и 3 августа в южной части неба можно будет наблюдать сближение Луны с Юпитером и Сатурном

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сближение Луны с Юпитером и Сатурном будет можно наблюдать невооруженным глазом в ночь на 2 и 3 августа в южной части неба, а утром 9 августа естественный спутник Земли можно будет увидеть рядом с Марсом. Об этом сообщил журналистам сотрудник учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилен Санакоев в субботу.

"В ночь с 1 на 2 августа Луна окажется рядом с планетой Юпитер. <…> В ночь со 2 на 3 августа Луна окажется уже рядом с планетой Сатурн. <…> Эти события легко видны невооруженным глазом. К сожалению, прогноз погоды на ближайшие дни не самый благоприятный, будет переменная облачность. Наблюдать [космические объекты] можно в южной части неба низко над горизонтом. <…> В ночь с 8 на 9 августа почти полная Луна будет находиться рядом с планетой Марс", - сказал он.

Санакоев отметил, что также с помощью телескопа или бинокля в северо-восточной части неба низко над горизонтом можно будет наблюдать сближение Меркурия с астероидом Веста.