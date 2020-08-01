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Перед возвращением на Землю американские астронавты провели церемонию прощания с экипажем МКС

19:20 01.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен, готовящиеся к возвращению на Землю на корабле Crew Dragon ("Крю дрэгон"), провели церемонию прощания с экипажем Международной космической станции (МКС). Трансляция велась в субботу на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

"Нам немного жаль отпускать их, но мы воодушевлены тем, что для международной космической программы значит получить возможность отправки и возвращения людей с МКС с помощью Crew Dragon", - сказал астронавт НАСА Крис Кэссиди, который вместе с российскими космонавтами Анатолией Иванишиным и Иваном Вагнером прибыл на МКС 9 апреля в составе экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-16". Кэссиди передал командиру экипажа Crew Dragon Хёрли флаг США, который более 9 лет находился на борту МКС с момента завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle ("Спейс шаттл").

"Сложно описать словами, что для нас значило стать частью этой экспедиции", - отметил Хёрли, подчеркнув, что астронавтам за два месяца нахождения на МКС удалось осуществить четыре выхода в открытый космос. "Мы работали как настоящая команда из пяти человек", - добавил он. Бенкен в свою очередь поблагодарил российских космонавтов за сотрудничество и "огромный объем командной работы".

"Два месяца пролетели очень быстро, - сказал на прощание Иванишин. - Мы не сомневаемся, что ваше возвращение на нашу планету будет столь же успешным, как и запуск к МКС. Мы желаем вам удачи на пути домой, джентльмены". "Передайте от нас привет землянам", - добавил Вагнер.

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