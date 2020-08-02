0
0
116
НОВОСТИ

Госдеп США обвинил Китай в поддержке нелегального лова рыбы

16:20 02.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские коммерческие рыболовецкие суда нарушают правила в сфере рыболовства, что приводит к нанесению ущерба окружающей среде. С таким утверждением выступил госсекретарь США Майкл Помпео в своем распространенном в воскресенье заявлении.

"Китай субсидирует крупнейший в мире частный рыболовецкий флот, который раз за разом нарушает суверенные права и юрисдикцию прибрежных государств, осуществляет рыбную ловлю без разрешения и превышает согласованные объемы вылова", - заявил он.

По мнению Помпео, имеют место "нелегальный, незадекларированный, нерегулируемый вылов рыбы, нарушение правил и сознательное нанесение ущерба окружающей среде". В связи с этим Вашингтон считает, что международное сообщество должно "настаивать на более эффективном управлении природными ресурсами со стороны Пекина", а также "вместе отстаивать международное право", отмечается в заявлении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:08 02.08.2020
Президент Лукашенко собирается обратиться к народу 4 августа
0
104
15:00 02.08.2020
Помещать людей, прилетевших из-за границы, в обсерваторы в Подмосковье больше не будут
0
233
14:35 02.08.2020
Подмосковный мусорный полигон "Ядрово" должны закрыть в конце этого года
0
240
14:34 02.08.2020
Глава РПЦ: Когда вы читаете самые ужасные вещи о патриархе.., помните, что там даже капли правды обычно не бывает
0
417
14:17 02.08.2020
Попова: У меня нет сомнений, что вакцина против COVID-19 будет абсолютно безопасна и, безусловно, эффективна
0
283
12:35 02.08.2020
Кабмин РФ упраздняет более 30 неактуальных актов в сфере строительства и ЖКХ
0
395
11:55 02.08.2020
Афганские власти выпустили из тюрем еще 317 талибов
0
334
10:45 02.08.2020
Данные о заражении коронавирусам COVID-19 в России на 2 августа
0
465
09:50 02.08.2020
Второй волны коронавируса в Москве нет - мэр Собянин
0
423
09:40 02.08.2020
В субботу 2 августа в Москве будет прохладно и дождливо
0
405

Возврат к списку