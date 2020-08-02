Госдеп США обвинил Китай в поддержке нелегального лова рыбы

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские коммерческие рыболовецкие суда нарушают правила в сфере рыболовства, что приводит к нанесению ущерба окружающей среде. С таким утверждением выступил госсекретарь США Майкл Помпео в своем распространенном в воскресенье заявлении.

"Китай субсидирует крупнейший в мире частный рыболовецкий флот, который раз за разом нарушает суверенные права и юрисдикцию прибрежных государств, осуществляет рыбную ловлю без разрешения и превышает согласованные объемы вылова", - заявил он.

По мнению Помпео, имеют место "нелегальный, незадекларированный, нерегулируемый вылов рыбы, нарушение правил и сознательное нанесение ущерба окружающей среде". В связи с этим Вашингтон считает, что международное сообщество должно "настаивать на более эффективном управлении природными ресурсами со стороны Пекина", а также "вместе отстаивать международное право", отмечается в заявлении.