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США согласовали с Польшей отправку туда дополнительно 1 тыс. американских военных

17:32 03.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон и Варшава завершили переговоры по соглашению о расширенном оборонном сотрудничестве (Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA), в рамках которого в Польшу будет направлена дополнительно 1 тыс. американских военнослужащих. Это подтвердил в понедельник министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер.

"EDCA позволит увеличить постоянное американское ротационное присутствие примерно на 1 тыс. человек. <...> Это будет в дополнение к 4,5 тыс. американских военных, которые уже присутствуют в Польше на ротационной основе", - говорится в заявлении Эспера, распространенном пресс- службой Пентагона.

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