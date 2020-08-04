Прилепин заявил о 170 россиянах, перебравшихся транзитом через Белоруссию в третью страну

12:00 Источник: Интерфакс

Порядка 170 россиян, которых белорусские власти отнесли к бойцам частной военной компании и объявили в розыск, покинули республику, заявил во вторник "Интерфаксу" писатель Захар Прилепин, под началом которого в самопровозглашенной Донецкой народной республике служила часть задержанных в Минске.

"Было несколько групп, можно назвать их ЧОПом (частное охранное предприятие - ИФ), они переправлялись транзитом через Белоруссию в третью страну. Одна группа, которая должна была вылететь последней, была задержана белорусскими властями. Никакого отношения к Белоруссии или деятельности там эти группы не имели, Белоруссия была лишь транзитным пунктом", - сказал он.

Между тем, по его данным, остальные добрались до пункта назначения без проблем. "Те 170 человек, которых объявили в розыск, они покинули Белоруссию давно, добрались до третьей страны, где выполняются задачи. В Белоруссии их нет", - сказал Прилепин.

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии объявили о задержании ночью 29 августа под Минском 32 бойцов частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны. Вечером 29 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал срочное заседание Совета безопасности страны. Информацию о задержании на нем подтвердил глава КГБ Валерий Вакульчик. Лукашенко поручил Вакульчику обратиться в российские госорганы за разъяснением.

МИД РФ в минувший четверг заявил, что "одиозная трактовка" белорусской стороной задержания граждан России не выдерживает никакой критики, и потребовал от Минска незамедлительно обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанным россиянам.

30 июля Служба безопасности Украины заявила, что будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных. 31 июля МИД Белоруссии передал Киеву список задержанных.

30 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает задержанных в Белоруссии гражданами Украины. На просьбу прокомментировать, какой будет реакция российской стороны в случае возможной экстрадиции задержанных на Украину, поскольку половина обвиняемых является гражданами этой страны, Песков сказал: "Мы не признаем украинского гражданства. Они граждане России".