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РФ не обсуждает с США возможность обмена Пола Уилана - Рябков

13:20 04.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона не обсуждает с Вашингтоном возможность обмена американца Пола Уилана, осужденного в РФ за шпионаж. Об этом заявил во вторник ТАСС замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Мы не находимся в диалоге с США по вопросу об обмене Пола Уилана, - подчеркнул дипломат. - Непонятно, на основании чего периодически возникают поводы для реанимации этого сюжета. Американцы знают о наших предложениях по решению важной для нас задачи возвращения соотечественников, неправосудно приговоренных к длительным срокам".

В этой связи Рябков напомнил, что ранее Москва передала Вашингтону списки их граждан, которых можно было бы рассмотреть в качестве кандидатур на использование механизма конвенции Совета Европы о передаче заключенных в страну гражданства. "Они не проявили к этому интереса, - обратил внимание замминистра. - Поэтому, со всех точек зрения, мяч на их половине поля".

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