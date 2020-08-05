Обвинения Лондона в попытках РФ украсть данные о вакцинах от коронавируса надуманные - посол

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лондон существенно преувеличивает свое значение для российской политики, обвиняя РФ в попытках вмешательства во внутренние дела Соединенного Королевства. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью газете "Дейли мейл", опубликованном во вторник вечером на сайте издания.

"Место и значение Великобритании в российской политике не столь велико. У нас есть намного более серьезные проблемы", - отметил посол, добавив, что официальный Лондон "очень сильно преувеличивает свое значение" в глазах России.

Келин вновь отверг обвинения в том, что РФ каким-либо образом пыталась повлиять на итоги референдума о независимости Шотландии, состоявшегося в 2014 году, референдума по вопросу о выходе Великобритании из ЕС, который был проведен в 2016 году, а также выборов в британский парламент 2019 года. Как подчеркнул дипломат, во всех этих случаях Москва не была политически заинтересована в том или ином исходе и для нее "не имело смысла поддерживать одну из сторон".

"Все эти обвинения надуманные, если не сказать выдуманные", - отметил Келин. По словам посла, якобы имевшая место попытка российских хакеров украсть данные о созданных за рубежом вакцинах от коронавируса имела бы мало смысла, учитывая, что РФ опережает большинство стран мира в осуществлении собственной программы по разработке вакцины. Диломат также отметил, что считает бессмысленным попытки приписать хакерам из РФ взлом электронной почты бывшего министра внешней торговли Великобритании Лиама Фокса. Он напомнил, что РФ не обвиняет Соединенное Королевство во вмешательстве в российские демократические процессы, хотя ЦИК РФ и отмечал кибератаки с территории Великобритании, осуществлявшиеся на систему голосования по поправкам в Конституцию России.