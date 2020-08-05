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НОВОСТИ

В результате взрыва в Бейруте погибли более 100 человек

09:20 05.08.2020 Источник: РБК

В результате взрыва в Бейруте погибли более 100 человек, передают Agence France Press и Al-Hadath со ссылкой на данные Красного креста.

Ранее сообщалось о 78 погибших.  РБК

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