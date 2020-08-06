Продавших в 2020 году недвижимость экономкласса предложили освободить от уплаты налога
09:32 06.08.2020 Источник: Известия
Предполагается, что подоходный налог не будут платить те, кто купит в этом же году новую квартиру на первичном рынке или в течение года с момента продажи жилья экономкласса приобретет другое с использованием государственных льготных ипотечных программ. Мера позволит повысить деловую активность на рынке недвижимости и стимулировать экономику, отмечают эксперты.
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