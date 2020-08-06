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НОВОСТИ

В России за сутки выявили 5 267 случаев заражения коронавирусом

11:00 06.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 5 267, общее число заразившихся достигло 871 894. Об этом сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Согласно данным, суточный рост составил 0,6%.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 7 331, всего уже выздоровели 676 357 человек. Доля выздоровевших составляет примерно 77,6% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 116 против 139 днем ранее, всего умерли 14 606 пациентов. Доля умерших составляет 1,68% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ.

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