Суд в Москве признал 7 участников "Нового величия" виновными по делу об экстремизме
13:05 06.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Люблинский суд Москвы выносит обвинительный приговор в отношении семерых участников молодежного сообщества "Новое величие", обвиняемых в экстремизме. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.
Суд начал оглашение приговора с заявления о признании доказанности обвинений в отношении подсудимых.
В ходе прений сторон 14 июля гособвинение попросило суд назначить реальные и условные сроки наказания фигурантам дела - от 4 лет условно до 7,5 года колонии. Так, прокурор попросил признать всех виновными и назначить Руслану Костыленкову 7,5 года колонии, Петру Карамзину - 6,5 года колонии, Вячеславу Крюкову - 6 лет колонии, Дмитрию Полетаеву и Максиму Рощину - по 6,5 года условно, Анне Павликовой - 4 года условно, Марии Дубовик - 6 лет условно.
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