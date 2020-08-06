Суд приговорил фигурантов дела "Нового величия" к срокам от 4 лет условно до 7 лет колонии

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Люблинский суд Москвы приговорил к срокам от 4 лет условно до 7 лет колонии семерых участников молодежного сообщества "Новое величие", обвиняемых по делу об экстремизме.

Как сообщает корр. ТАСС из зала суда, Костыленков получил 7 лет колонии, Крюков - 6 лет колонии, Карамзин - 6,5 года колонии, Павликовой назначено 4 года условно, Дубовик - 6 лет условно, Полетаев - 6 годам условно, Рощин - 6,5 года условно.

Кроме того, суд назначил всем осужденным ограничение свободы на срок 2 года.