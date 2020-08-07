В России за сутки выявили 5 241 случай заражения коронавирусом

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 241, общее количество инфицированных достигло 877 135. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. Согласно данным, суточный рост составил 0,6%.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 7 235. Согласно данным штаба, всего уже выздоровели 683 592 человека, что составляет 77,9% от всех заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса увеличилось за сутки на 119 против 116 днем ранее, всего от инфекции умерли 14 725 человек. Согласно данным штаба, доля умерших составляет 1,68% от общего числа заразившихся.