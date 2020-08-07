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Около 45% россиян ожидают улучшения ситуации с коронавирусом в ближайшем будущем - опрос

12:20 07.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти половина россиян (44%) ожидает улучшения ситуации с коронавирусом в ближайшем будущем, в то же время каждый пятый считает, что ситуация не изменится. Об этом говорится в исследовании Центра стратегических разработок и АНО "Национальные приоритеты" о ценностных ориентирах россиян.

По данным исследования, 20% россиян заявили о том, что ситуация с коронавирусом может осложниться. Ожидания относительно будущего отличаются, в зависимости от места проживания: среди жителей УрФО, СФО и Санкт-Петербурга индекс ожиданий выше среднего, в то время как в Москве, наоборот, ниже среднего.

Кроме того, как показал опрос, на индекс ожидания влияет и материальное положение россиян. У респондентов, которые имеют материальное положение выше среднего, индекс ожидания выше, чем среди имеющих материальное положение ниже среднего.

Достаточно оптимистичны граждане в возрасте от 25 до 34 лет, пенсионеры и студенты.

Меньшим оптимизмом отличаются россияне, которые живут одни. В исследовании также отмечается высокий уровень неопределенности среди пенсионеров (22% против 13% в среднем).

Всероссийский опрос проводился смешанными методом (онлайн и через компьютеризованное телефонное интервью), к началу июля количество участников составило не менее 4, 8 тыс. человек по многоступенчатой квотированной выборке.

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