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В ответ на решение США Канада введет пошлины на ряд американских товаров

19:00 07.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Канады через 30 дней введет пошлины на ряд американских товаров в ответ на решение США о введении тарифов на канадский алюминий. Об этом в пятницу заявила на пресс-конференции в Торонто заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд. Ее выступление транслировали национальные телеканалы.

По ее словам, такие действия Вашингтона в условиях пандемии нового коронавируса и после ратификации Канадой, Мексикой и США нового торгового соглашения (USMCA) Оттава считает неприемлемыми. "Они [тарифы] должны быть сняты. Канадский алюминий не представляет угрозу национальной безопасности для США, это абсурд", - сказала вице-премьер.

Фриланд сообщила, что по решению премьер-министра Канады Джастина Трюдо в течение 30 дней будут проходить консультации с канадским бизнесом для создания списка американских товаров, которые будут облагаться пошлинами. "После этого мы введем пошлины, - сказала она. - Контрмеры будут доллар в доллар". По ее словам, речь идет о введении пошлин на сумму 3,6 млрд канадских долларов (2,7 млрд долларов США).

Заместитель премьер-министра также отметила, что тарифы на канадский алюминий США введут 16 августа, в связи с чем выразила надежду, что стороны смогут еще договориться и не вводить пошлины. "Мы должны всегда реагировать [на такие вещи], <...> но и будем надеяться, что эти тарифы будут отменены", - сказала она.

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