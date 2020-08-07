До 15 августа продлены действующие ограничения в Псковской области
19:10 07.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Псковской области продлили до 15 августа действующие ограничения, введенные ранее из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.
"Основные ограничительные мероприятия, введенные в Псковской области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, продлены по 15 августа. Изменения внесены губернатором Михаилом Ведерниковым в указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, среди основных ограничений запрет на проведение массовых мероприятий, посещение ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комплексов, аттракционов. По-прежнему приостановлена деятельность плавательных бассейнов и аквапарков. Кроме того, до 15 августа продлено требование на соблюдение социальной дистанции, масочного режима.
"Согласно новой редакции указа, граждане, прибывшие на территорию региона из иностранных государств, теперь должны только соблюдать соответствующие постановления главного государственного санитарного врача РФ. Указом отменено требование незамедлительно сообщать о своем прибытии в страну, а также предоставлять данные о поездке и контактную информацию о себе", - говорится в сообщении.
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