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В лесопарке Фонтенбло близ Парижа возник сильный пожар - СМИ

21:10 07.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сильный лесной пожар начался в пятницу в крупном заповеднике Фонтенбло, расположенном в 60 километрах к югу от Парижа. Об этом сообщила на своем сайте газета "Паризьен".

По ее сведениям, огонь возник в центральной части леса. Причины возгорания неизвестны. Борьбу с пламенем ведут около сотни пожарных.

В разных частях этого леса пожары возникали на этой неделе и в среду, и в четверг. Нынешний, по данным газеты, опаснее предыдущих - уже выгорело 5 га леса. Пока продвижение пламени остановить не удается.

Лес Фонтебло имеет площадь около 250 кв. км. Он окружает одноименные город и замок. Этот массив - излюбленное место пеших и конных прогулок.

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