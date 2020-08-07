В лесопарке Фонтенбло близ Парижа возник сильный пожар - СМИ
21:10 07.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сильный лесной пожар начался в пятницу в крупном заповеднике Фонтенбло, расположенном в 60 километрах к югу от Парижа. Об этом сообщила на своем сайте газета "Паризьен".
По ее сведениям, огонь возник в центральной части леса. Причины возгорания неизвестны. Борьбу с пламенем ведут около сотни пожарных.
В разных частях этого леса пожары возникали на этой неделе и в среду, и в четверг. Нынешний, по данным газеты, опаснее предыдущих - уже выгорело 5 га леса. Пока продвижение пламени остановить не удается.
Лес Фонтебло имеет площадь около 250 кв. км. Он окружает одноименные город и замок. Этот массив - излюбленное место пеших и конных прогулок.
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