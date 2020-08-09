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У посольства Белоруссии в Москве выстроилась длинная очередь из желающих проголосовать (+ФОТО)

12:44 09.08.2020 Источник: Эхо Москвы

Люди с утра приезжают на организованный здесь избирательный участок. Как передает корреспондент «Эха Москвы», избиратели выстроились у входа в здание вдоль по Маросейке, и уже очередь огибает само посольство.

В Посольстве Белоруссии в Москве ожидают высокую явку на сегодняшнем голосовании за президента. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал уполномоченный посол Беларуси в Москве Владимир Семашко.

Всего, по данным Центральной избирательной комиссии на участие в голосовании за границей зарегистрированы чуть более 5 тысяч граждан.

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Фото Марии Кондратьевой /НГ












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Фото Марии Кондратьевой /НГ






















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