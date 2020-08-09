У посольства Белоруссии в Москве выстроилась длинная очередь из желающих проголосовать (+ФОТО)
12:44 09.08.2020 Источник: Эхо Москвы
Люди с утра приезжают на организованный здесь избирательный участок. Как передает корреспондент «Эха Москвы», избиратели выстроились у входа в здание вдоль по Маросейке, и уже очередь огибает само посольство.
В Посольстве Белоруссии в Москве ожидают высокую явку на сегодняшнем голосовании за президента. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал уполномоченный посол Беларуси в Москве Владимир Семашко.
Всего, по данным Центральной избирательной комиссии на участие в голосовании за границей зарегистрированы чуть более 5 тысяч граждан.
|Фото Марии Кондратьевой /НГ
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Фото Марии Кондратьевой /НГ
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