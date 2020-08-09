Репортеры телеканала "Дождь" задержаны в Минске людьми в штатском и в масках - СМИ
14:50 09.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два корреспондента и оператор российского телеканала "Дождь" задержаны в воскресенье в Минске, сообщается в Telegram-канале "Дождя".
"В Минске задержаны наши корреспонденты Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов. Люди в штатском и в масках положили их на асфальт и увели в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.
Как сообщила телеканалу представитель штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико, соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова, журналистов задержали, после того как они поговорили с ней на улице.
ТАСС не располагает комментарием МВД Белоруссии.
НОВОСТИ
- 14:15 09.08.2020
- Белорусские службы проводят расследование, кто заразил Лукашенко коронавирусом
- 14:00 09.08.2020
- Лукашенко - новостному порталу tut.by: Ведите себя по закону, и у нас претензий к вам не будет
- 13:40 09.08.2020
- Белорусские пограничники в ночь перед выборами отказали во въезде 170 человекам
- 13:13 09.08.2020
- ЦИК Белоруссии признал выборы президента страны состоявшимися
- 12:44 09.08.2020
- У посольства Белоруссии в Москве выстроилась длинная очередь из желающих проголосовать (+ФОТО)
- 12:33 09.08.2020
- Лукашенко заявил, что получил из Москвы письмо "на пяти страницах" относительно ситуации с задержанием россиян
- 12:10 09.08.2020
- После выборов хаоса и гражданской войны в Белоруссии не будет - Лукашенко
- 12:00 09.08.2020
- Европа работает над усилением мер по экономическому суверенитету - Посол Эдерер
- 11:48 09.08.2020
- На государственные сетевые ресурсы Беларуси была совершена DDoS-атака
- 11:34 09.08.2020
- Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая: Я выступаю за денонсацию союзного договора с РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать