0
0
0
НОВОСТИ

С 1 августа российские и зарубежные авиакомпании выполнили почти 130 рейсов и перевезли более 38,5 тыс. пассажиров

18:20 09.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские и зарубежные авиакомпании с момента возобновления регулярного авиасообщения между РФ и другими странами выполнили почти 130 рейсов и перевезли в общей сложности более 38,5 тыс. пассажиров. Об этом сообщили в воскресенье в Росавиации.

"1 августа Россия возобновила регулярное международное воздушное сообщение с рядом государств, российские и иностранные авиакомпании выполнили 128 рейсов, перевезено более 38,5 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении.

В Росавиации уточнили, что полеты выполнялись из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Лондон и Стамбул.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:10 09.08.2020
В США число случаев заражения коронавирусом превысило 5 млн - Университет Джонса Хопкинса
0
37
18:00 09.08.2020
По данным посольства РФ задержанные журналисты находятся в минском РУВД
0
53
17:30 09.08.2020
На помощь Ливану эмир Катара выделит сумму в 50 млн долларов
0
105
17:20 09.08.2020
На 16:00 явка на выборах президента Белоруссии составила 73,4% - ЦИК
0
130
17:10 09.08.2020
Причиной для задержания российских журналистов в Минске послужило отсутствие аккредитации - Захарова
0
157
16:30 09.08.2020
При проведении ﻿международной кампании помощи Ливану Макрон рассчитывает на поддержку РФ
0
175
16:20 09.08.2020
СЖР потребовал объяснить причины задержания журналистов телеканала "Дождь" в Минске
0
189
16:15 09.08.2020
Оппозиция должна проводить протесты только на согласованных с властями площадках - Лукашенко
0
212
14:50 09.08.2020
Репортеры телеканала "Дождь" задержаны в Минске людьми в штатском и в масках - СМИ
0
283
14:15 09.08.2020
Белорусские службы проводят расследование, кто заразил Лукашенко коронавирусом
0
332

Возврат к списку