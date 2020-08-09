С 1 августа российские и зарубежные авиакомпании выполнили почти 130 рейсов и перевезли более 38,5 тыс. пассажиров
18:20 09.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские и зарубежные авиакомпании с момента возобновления регулярного авиасообщения между РФ и другими странами выполнили почти 130 рейсов и перевезли в общей сложности более 38,5 тыс. пассажиров. Об этом сообщили в воскресенье в Росавиации.
"1 августа Россия возобновила регулярное международное воздушное сообщение с рядом государств, российские и иностранные авиакомпании выполнили 128 рейсов, перевезено более 38,5 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении.
В Росавиации уточнили, что полеты выполнялись из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Лондон и Стамбул.
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