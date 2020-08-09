По факту крушении легкомоторного самолета в Калужской области возбудили уголовное дело

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пилота при крушении легкомоторного самолета в Калужской области. Об этом сообщили журналистам в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте (ММСУТ) СК России.

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения воздушного судна)", - сообщили в управлении.

В воскресенье примерно в 14:30 пилот легкомоторного самолета во время выполнения элемента высшего пилотажа "Бочка" не справился с управлением и потерпел крушение. В результате пилот погиб. Сейчас следователи осматривают место крушения воздушного судна и допрашивают свидетелей.