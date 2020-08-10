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Глава правительства Польши предложил созвать чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии

15:32 10.08.2020 Источник: Эхо Москвы

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий предложил созвать чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии

В Варшаве считают, что Европа должна поддержать белорусов в их стремлении к свободе. В заявлении польского премьера отмечается, что Польша несет ответственность за своих ближайших соседей, — сообщает РИА.

МИД Польши называет безосновательными обвинения Минска в том, что протестами управляли из Варшавы.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен осудила силовые действия в отношении участников протестов в Белоруссии. Она призвала белорусские власти опубликовать точные результаты президентских выборов, а также соблюдать основополагающие права человека. Притеснениям и репрессиям в отношении мирных демонстрантов нет места в Европе, — подчеркнула глава Еврокомиссии.  Эхо Москвы

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