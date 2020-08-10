Глава правительства Польши предложил созвать чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии
15:32 10.08.2020 Источник: Эхо Москвы
Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий предложил созвать чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии
В Варшаве считают, что Европа должна поддержать белорусов в их стремлении к свободе. В заявлении польского премьера отмечается, что Польша несет ответственность за своих ближайших соседей, — сообщает РИА.
МИД Польши называет безосновательными обвинения Минска в том, что протестами управляли из Варшавы.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен осудила силовые действия в отношении участников протестов в Белоруссии. Она призвала белорусские власти опубликовать точные результаты президентских выборов, а также соблюдать основополагающие права человека. Притеснениям и репрессиям в отношении мирных демонстрантов нет места в Европе, — подчеркнула глава Еврокомиссии. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 15:12 10.08.2020
- Коронавирус находят у шести человек из 10 тыс. вернувшихся с курортов РФ - Попова
- 15:00 10.08.2020
- ЕС призывает к немедленному освобождению арестованных в Белоруссии - Боррель
- 14:32 10.08.2020
- Медикам, работающим с больными с коронавирусом, стаж засчитают как день за два - Мишустин
- 14:12 10.08.2020
- Лукашенко заявил, что не допустит "майдана" и не позволит разорвать страну
- 14:00 10.08.2020
- Выборы в Белоруссии не отвечали минимальным стандартам демократии - кабмин ФРГ
- 13:32 10.08.2020
- Министр финансов ФРГ Олаф Шольц будет выдвинут социал-демократами кандидатом в канцлеры
- 13:20 10.08.2020
- Космические корабли США почти в четыре раза дороже российского "Орла" - Рогозин
- 13:05 10.08.2020
- Лукашенко заявил, что протестующими управляли из Польши, Великобритании и Чехии
- 13:00 10.08.2020
- Четверо пожарных пострадали при взрыве газа во время тушения цистерны в Волгограде
- 12:32 10.08.2020
- КНР ввела санкции против 11 американских официальных лиц в ответ на меры Минфина США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать