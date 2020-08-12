Прибыль Новикомбанка по РСБУ за полгода составила 8,2 млрд рублей

18:20

Новикомбанк, согласно опубликованной бухгалтерской отчетности по РСБУ, за первое полугодие 2020 года получил чистую прибыль в размере 8,2 млрд руб. Как полагают в компании, добиться этого результата позволило целенаправленное расширение обслуживания ведущих промышленных предприятий РФ и формирование качественного кредитного портфеля.

«Одна из основ стратегии развития банка - обеспечение доступного и своевременного финансирования отечественной промышленности, - отмечает председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева. - Успешная реализация выбранной бизнес-модели позволяет банку максимально реинвестировать в дальнейший рост кредитования предприятий промышленности всю полученную прибыль. Поэтому мы особенно рады тому, что даже в непростой период, когда весь мир столкнулся с угрозами, связанными с пандемией, банк продолжает демонстрировать хорошие показатели деятельности, а значит - оказывать своевременную и качественную поддержку партнерам для реализации важнейших задач».

Несмотря на пандемию коронавируса, Новикомбанк продолжал непрерывно работать с клиентами как через офисы, так и через цифровые сервисы и удаленные каналы. Как отмечают в компании, формирование финансового результата за отчетный период определялось наращиванием объемов и улучшением качества активов, а также действиями, направленными на увеличение эффективности бизнеса. Активы банка на 1 июля составили 508,6 млрд руб., что на 7,7% больше показателя на начало отчетного периода (472,1 млрд руб.) Наибольшую часть ресурсной базы банка составляют средства клиентов. Объем остатков на счетах вырос за полугодие на 6,6% и составил 458,6 млрд руб.

При этом рост кредитного портфеля обеспечивался за счет целенаправленного кредитования высокотехнологичного сектора экономики, приоритетной поддержки проектов диверсификации и финансирования программ в рамках национальных проектов. Драйвером роста кредитного портфеля стало активное участие в финансировании нацпроектов, которые выполняет в том числе и контролирующий акционер Новикомбанка госкорпорация «Ростех». Банк адаптировал свою продуктовую линейку с учетом потребностей предприятий, выполняющих приоритетные задачи государства. Так, в первом полугодии Новикомбанк активно оказывал поддержку компаниям, реализующим программы в сфере здравоохранения, стал участником программ льготного кредитования системообразующих предприятий и авиастроения.

Источники собственных средств (капитал) Новикомбанка за первое полугодие 2020 выросли на 20,8% с 49 187 млн руб. до 59 408,1 млн руб. Поддержку состоянию ресурсной базы банка оказало привлечение предоставленного акционерами бессрочного субординированного займа и рост чистой прибыли. При этом на дату выпуска промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности значения обязательных нормативов банка превышают законодательно установленные минимальные значения с учетом надбавок.