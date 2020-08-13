Литва готова предоставлять убежище гражданам Белоруссии
13:20 13.08.2020 Источник: Интерфакс
Литва готова предоставлять убежище белорусам на гуманитарных основаниях, сообщил в четверг глава литовского внешнеполитического ведомства Линас Линкявичус.
"Литва готова и рассматривает возможность принимать на гуманитарных основаниях белорусов, страдающих от продолжающегося жестоко обращения", - написал министр в твиттере.
Два дня назад в Литву приехала оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.
Линкявичюс тогда заявил, что Тихановская приехала в Литву в результате давления, оказанного на нее со стороны властей Белоруссии и что при этом должностные лица этой страны "не препятствовали отъезду, даже помогли".
По словам министра, власти Литвы обеспечили Тихановской жилье и охрану.
Линкявичус также сообщил, что вместе с Тихановской в Литву приехала глава ее штаба Мария Мороз.
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