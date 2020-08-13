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НОВОСТИ

Литва готова предоставлять убежище гражданам Белоруссии

13:20 13.08.2020 Источник: Интерфакс

Литва готова предоставлять убежище белорусам на гуманитарных основаниях, сообщил в четверг глава литовского внешнеполитического ведомства Линас Линкявичус.

"Литва готова и рассматривает возможность принимать на гуманитарных основаниях белорусов, страдающих от продолжающегося жестоко обращения", - написал министр в твиттере.

Два дня назад в Литву приехала оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

Линкявичюс тогда заявил, что Тихановская приехала в Литву в результате давления, оказанного на нее со стороны властей Белоруссии и что при этом должностные лица этой страны "не препятствовали отъезду, даже помогли".

По словам министра, власти Литвы обеспечили Тихановской жилье и охрану.

Линкявичус также сообщил, что вместе с Тихановской в Литву приехала глава ее штаба Мария Мороз.

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