Уровень госдолга РФ является безопасным и не превышает 20% ВВП - Силуанов
16:00 13.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне - ниже 20% ВВП - и остается одним из самых низких в мире, заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.
"Размер госдолга сохраняется на безопасном уровне - ниже 20% ВВП - и остается одним из самых низких в мире", - сказал Силуанов. Министр отметил, что сокращение доходов федерального бюджета в связи с ограничениями деловой активности и снижением цен на нефть наряду с необходимостью финансирования программ поддержки граждан и бизнеса из-за распространения коронавируса потребовало некоторого увеличения государственного долга. "Такая ситуация является обычной практикой и присуща абсолютному большинству стран мира, где уровень долга превышает активы правительств в разы, а то и десятки раз", - добавил он.
"В целом макроэкономические показатели в России демонстрируют высокую устойчивость экономики и финансовой системы, о чем свидетельствует и высокий уровень золотовалютных резервов страны - почти 600 млрд долларов США. Такой оценки придерживаются и международные инвесторы, и рейтинговые агентства, недавно подтвердившие кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне", - сказал Силуанов.
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