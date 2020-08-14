ФСИН направила материалы в прокуратуру из-за признаков побоев у фигуранта дела Фургала

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная служба исполнения наказаний направила в прокуратуру материалы из- за признаков телесных повреждений, выявленных у Андрея Карепова, - фигуранта дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро ФСИН.

"13 августа по прибытии в следственный изолятор у обвиняемого Карепова А. были выявлены признаки телесных повреждений, в связи с чем в установленном порядке были составлены необходимые документы и направлены в прокуратуру", - сообщили во ФСИН. В ведомстве подчеркнули, что физическая сила и специальные средства к обвиняемому в СИЗО "Лефортово" не применялись.