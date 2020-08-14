Париж признан областью активного распространения коронавируса - власти

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французские власти признали Париж и юго-восточный департамент Буш-дю-Рон областями активного распространения коронавируса. Об этом говорится в указе правительства, опубликованном в пятницу в официальном государственном вестнике "Журналь офисьель".

С публикацией данного декрета префекты, которым уже разрешено самостоятельно вводить обязательное ношение масок на улицах городов, теперь могут принимать и другие меры. В частности, власти Парижа и Буш-дю-Рона смогут вводить ограничения на поездки граждан в этих областях, временно закрывать бары, рестораны и концертные площадки.

По словам министра здравоохранения Франции Оливье Верана, префекты будут принимать решения, исходя из эпидемиологической ситуации. "Местные органы, например, могут корректировать работу определенных заведений, где есть высокий риск заражения коронавирусом", - добавил он.

В четверг в Главном управлении здравоохранения страны сообщили, что ситуация с распространением коронавируса на территории Франции продолжает ухудшаться. Согласно последним данным ведомства, общее число случаев заражения с начала пандемии в республике составило 209 365. С начала марта в стране умерли более 30,3 тыс. инфицированных. В последние несколько дней власти ежедневно регистрируют около 2,5 тыс. новых случаев инфицирования.

В конце июля правительство Франции разрешило префектам регионов вводить обязательное ношение масок в открытых общественных местах. Этим правом уже воспользовались власти Парижа, Бордо, Ниццы, Марселя, Лилля, Биаррица, Сен-Мало, Орлеана, Тура, Лиона и других городов. С 20 июля защитные маски требуются во всех закрытых общественных местах во Франции.