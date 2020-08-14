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В Персидском заливе нет места шантажу и диктату с чьей-либо стороны - Путин

17:40 14.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин назвал недопустимыми шантаж и диктат с чьей-либо стороны в зоне Персидского залива, как и в любой другой точке мира. В заявлении, опубликованном в пятницу на сайте Кремля, российский лидер призвал коллективно преодолевать возникающие в регионе проблемы.

"В этом регионе (Персидского залива - прим. ТАСС), как и в любой другой точке мира, не должно быть места шантажу и диктату с чьей-либо стороны. Односторонние подходы поиску решений не помогают", - подчеркнул Путин.

Он напомнил, что в 2019 году Россия представила обновленную Концепцию безопасности в зоне Персидского залива, где были "прочерчены конкретные пути для эффективного разрешения клубка проблем в этом регионе". "Убеждены, что проблемы можно преодолеть, если с должным вниманием и ответственностью подходить к позициям друг друга, действовать уважительно и на коллективной основе", - говорится в заявлении президента РФ.

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