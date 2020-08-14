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НОВОСТИ

Опубликованы данные о доходах президента Путина за 2019 год

18:28 14.08.2020 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин в 2019 году заработал 9 млн 726 тыс. рублей, что примерно на 1,1 млн рублей больше, чем годом ранее, новым имуществом глава государства за прошлый год не обзавелся.

Изменений в перечне задекларированного Путиным движимого и недвижимого имущества не происходит много лет подряд.

Согласно декларации о доходах и имуществе президента, опубликованной в пятницу на сайте Кремля, за президентом по-прежнему числится квартира и гараж площадью 77 кв.м. и 18 кв.м, еще одна квартира площадью 153,7 кв.м и гаражное место (18 кв.м) находятся в пользовании Путина.

Кроме того, глава государства владеет двумя уже раритетными автомобилями - ГАЗ-М21, автомобилем "Нива", а также автоприцепом "Скиф".

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