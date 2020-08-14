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Трамп заявил, что "не слишком много знает" о созданной в РФ вакцине от COVID-19

21:30 14.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что российская вакцина от коронавируса будет эффективной. Об этом он заявил в пятницу на брифинге для журналистов в Белом доме.

"Мы не слишком много об этом знаем. Мы надеемся, что она работает. Мы действительно надеемся", - сказал американский лидер, отвечая на вопрос о том, в курсе ли он того, что в России была создана вакцина, и имели ли место контакты на этот счет между Вашингтоном и Москвой.

"Они пропустили некоторые испытания, и мы считаем, что важно соблюдать весь процесс. У нас есть множество вакцин, которые, как мы думаем, будут работать, но мы хотим пройти через [всю] систему испытаний", - считает Трамп. "Мы объявим кое о чем в не столь отдаленном будущем. Речь пойдет также и о лекарствах, которые, как я думаю, тоже очень, очень важны", - добавил хозяин Белого дома.

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