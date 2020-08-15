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Президент Белоруссии рассказал, почему за страну "так уцепились"

13:00 15.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске в субботу заявил, что планирует обсудить ситуацию в стране с российским коллегой Владимиром Путиным, так как происходящее в республике касается всего пространства Союзного государства.

"То есть то, что я говорил, - фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси. Знаете, некоторые россияне, я смотрю, там, слишком умные, начинают кричать: вот, Беларусь, так, не эдак <...>. Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси - это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

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