Президент Белоруссии рассказал, почему за страну "так уцепились"
13:00 15.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске в субботу заявил, что планирует обсудить ситуацию в стране с российским коллегой Владимиром Путиным, так как происходящее в республике касается всего пространства Союзного государства.
"То есть то, что я говорил, - фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси. Знаете, некоторые россияне, я смотрю, там, слишком умные, начинают кричать: вот, Беларусь, так, не эдак <...>. Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси - это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.
НОВОСТИ
- 12:50 15.08.2020
- Польша разместит у себя дополнительно 1 тыс военных США. Соглашение подписано
- 09:15 15.08.2020
- В Пентагоне хотят лучше понимать природу и происхождение НЛО - заявление
- 11:20 14.08.2020
- Новый договор предусматривает постоянное присутствие войск США в Польше - чиновник
- 16:12 12.08.2020
- Южная Корея приступит к строительству первого собственного авианосца
- 13:20 12.08.2020
- В Иркутске по поручению президента будет построено суворовское училище - Шойгу
- 20:00 11.08.2020
- Истребитель МиГ-31 с оторванным колесом совершил успешную посадку в Пермском крае
- 14:12 11.08.2020
- США усилили мощность авиабазы в Эстонии
- 13:32 11.08.2020
- Космические силы США оставляют за собой право вести наступательные действия, следует из доктрины
- 12:05 11.08.2020
- Учения с бомбардировщиками Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 стартовали в Саратовской области
- 12:20 10.08.2020
- Крупнейшие учения двух армий ЦВО с участием 12 тыс. человек начались в Сибири и Поволжье
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать