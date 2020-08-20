Посвященный довыборам в двух столичных округах проект открылся на mos.ru

23:14

Дополнительные выборы в советы депутатов муниципальных округов Марьино и Бабушкинский состоятся 13 сентября. На городском портале mos.ru действует специальный раздел, посвященный предстоящему голосованию. Как сказано на сайте, горожане смогут проголосовать несколькими путями: со 2 по 12 сентября – на избирательном участке досрочно (при наличии уважительных причин), 11 и 12 сентября - онлайн с любого устройства с доступом в интернет и 13 сентября - на участке.

Для электронного голосования нужна полная учетная запись на портале mos.ru. Регистрация электронных избирателей завершится 7 сентября в 20:00. Избирательные участки 13 сентября будут работать в районах Марьино и Бабушкинский с 8:00 до 20:00. Те, кто не может проголосовать на участке по состоянию здоровья, сможет отдать свой голос дома. Для этого необходимо до 14:00 13 сентября оставить заявление в участковой избирательной комиссии. Для участия в голосовании гражданам требуется постоянная регистрация на территории избирательного округа №1 в Марьино или избирательного округа №1 в Бабушкинском районе.