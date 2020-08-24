0
0
0
НОВОСТИ

Заммэра Москвы Ефимов: необходимо выработать новую экономическую стратегию

13:09 24.08.2020

Для помощи бизнесу, пострадавшему из-за пандемии COVID-19, необходимо выработать новую экономическую стратегию, а не продлять существующие меры поддержки или утверждать новые. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, меры поддержки, уже принятые правительством Москвы, были направлены на решение конкретной задачи – стабилизацию экстренной ситуации.

«Важно было оперативно помочь бизнесу, который остался без входящего финансового потока, – отмечает Владимир Ефимов. – И, как мы видим, вместе с федеральным набором инструментов, эти меры помогли предотвратить волну банкротств. Сейчас вопрос стоит не в продлении действующих мер поддержки или утверждении новых, а в новой экономической стратегии: нам необходимо адаптироваться к новым экономическим реалиям и помочь нашему бизнесу это сделать»

Вице-мэр подчеркнул, что важно понять долгосрочные последствия кризиса – как изменится клиентское поведение, как восстановятся логистические цепочки, туризм, когда будет возможно применять классические инструменты стимулирования стрит-ретейла, которые неизбежно увеличивают концентрацию людей в торговых точках. «Именно для этого в Москве по поручению мэра Сергея Собянина создан Совет по стратегическому развитию и национальным проектам – мы будем вырабатывать новые подходы совместно с бизнесом и экспертами, на одной площадке», – пояснил Владимир Ефимов.

Ранее «Известия» сообщили о том, что московское отделение «Опоры России» обратилось к Сергею Собянину с просьбой продлить столичные меры поддержки бизнеса на третий квартал. В письме на имя мэра Москвы речь шла об арендных каникулах на помещения, принадлежащие городу, отсрочке по налогам (кроме НДС) и платежам в страховые фонды. В свою очередь член генсовета «Деловой России», председатель совета директоров «Градиент Альфа Инвестментс Групп» Павел Гагарин заявил о необходимости продления мер поддержки до конца второго квартала 2021 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:10 24.08.2020
Ответные меры Москвы на высылку из Австрии российского дипломата не заставит себя ждать
0
21
13:00 24.08.2020
По случаю 29-й годовщины независимости в Киеве проходит Марш защитников Украины
0
41
12:20 24.08.2020
Несмотря на призывы к забастовкам белорусские предприятия продолжают свою работу
0
122
12:10 24.08.2020
О правонарушениях на массовых акциях в Минске составлено 79 протоколов
0
112
12:00 24.08.2020
Британским парламентариям представили проект временного здания
0
142
11:10 24.08.2020
Из-за поиска нового адвоката суд по делу актера Ефремова отложен до 31 августа
0
221
11:00 24.08.2020
Австрия впервые объявила персоной нон грата российского дипломата
0
246
10:20 24.08.2020
Для промышленных компаний правительство Франции снизит налоги - Ле Мэр
0
201
10:10 24.08.2020
Участники акций убирали за собой мусор и Минск вернулся ﻿к рабочим будням
0
312
10:00 24.08.2020
В Москве после ДТП с участием автобуса госпитализированы 14 человек
0
253

Возврат к списку