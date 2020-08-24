Заммэра Москвы Ефимов: необходимо выработать новую экономическую стратегию
13:09 24.08.2020
Для помощи бизнесу, пострадавшему из-за пандемии COVID-19, необходимо выработать новую экономическую стратегию, а не продлять существующие меры поддержки или утверждать новые. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, меры поддержки, уже принятые правительством Москвы, были направлены на решение конкретной задачи – стабилизацию экстренной ситуации.
«Важно было оперативно помочь бизнесу, который остался без входящего финансового потока, – отмечает Владимир Ефимов. – И, как мы видим, вместе с федеральным набором инструментов, эти меры помогли предотвратить волну банкротств. Сейчас вопрос стоит не в продлении действующих мер поддержки или утверждении новых, а в новой экономической стратегии: нам необходимо адаптироваться к новым экономическим реалиям и помочь нашему бизнесу это сделать»
Вице-мэр подчеркнул, что важно понять долгосрочные последствия кризиса – как изменится клиентское поведение, как восстановятся логистические цепочки, туризм, когда будет возможно применять классические инструменты стимулирования стрит-ретейла, которые неизбежно увеличивают концентрацию людей в торговых точках. «Именно для этого в Москве по поручению мэра Сергея Собянина создан Совет по стратегическому развитию и национальным проектам – мы будем вырабатывать новые подходы совместно с бизнесом и экспертами, на одной площадке», – пояснил Владимир Ефимов.
Ранее «Известия» сообщили о том, что московское отделение «Опоры России» обратилось к Сергею Собянину с просьбой продлить столичные меры поддержки бизнеса на третий квартал. В письме на имя мэра Москвы речь шла об арендных каникулах на помещения, принадлежащие городу, отсрочке по налогам (кроме НДС) и платежам в страховые фонды. В свою очередь член генсовета «Деловой России», председатель совета директоров «Градиент Альфа Инвестментс Групп» Павел Гагарин заявил о необходимости продления мер поддержки до конца второго квартала 2021 года.
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