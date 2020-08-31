Читатели хотел бы добавить книги о Гарри Поттере в школьную программу, а "Война и мир" и "Тихий Дон" исключить

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 40% читателей хотели бы добавить сагу Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере в школьную программу, 24% проголосовали за исключение из нее романа "Война и мир" Льва Толстого и эпопеи "Тихий Дон" Михаила Шолохова. Об это свидетельствуют данные исследования книжного сервиса MyBook.

"Специально ко Дню знаний книжный сервис по подписке MyBook, который входит в группу компаний "Литрес", провел опрос среди пользователей и выяснил произведения каких современных авторов, по их мнению, стоит добавить в школьную программу, а книги каких классиков из нее убрать. Более 42% респондентов указали, что хотели бы, чтобы на уроках литературы читали сагу о Гарри Поттере Джоан Роулинг, а 30% отметили, что не против добавить в программу детектив Бориса Акунина "Азазель", - рассказали в пресс- службе сервиса.

Пользователи считают, что из отечественных произведений в программу по литературе стоит также включить книгу "Похороните меня за плинтусом" Павла Санаева, "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхиной, "Географ глобус пропил" Алексея Иванова, "Дом, в котором..." Мариам Петросян. Из зарубежных книг, помимо саги о Гарри Поттере, читатели выбрали научно-фантастический рассказ "Цветы для Элджернона", книгу "У войны не женское лицо" нобелевской лауреатки Светланы Алексиевич, "Вторая жизнь Уве" Фредерика Бакмана, "Щегол" Донны Тартт.

При этом 24% читателей предпочли бы исключить из программы "Войну и мир" Льва Толстого и "Тихий Дон" Михаила Шолохова, а около 20% высказались против "лагерной прозы", в том числе повести "Один день Ивана Денисовича" Александра Солженицына и сборника "Колымские рассказы" Варлама Шаламова. Главный редактор книжного сервиса Екатерина Писарева, слова которой приводятся в исследовании, отметила, что результаты опроса, в котором приняли участие свыше 1,5 тыс. человек, оказались предсказуемыми.

"Мне кажется, читателям хочется, чтобы уроки литературы стали увлекательнее, ярче и динамичнее - без военных эпопей, без серьезного чтения, которое требует рефлексии, отсюда и 19% проголосовавших против "лагерной прозы". Такое "обучение жизни" играючи - кстати, писатель Дмитрий Быков, преподающий в школе, рассказывает своим ученикам о Гарри Поттере и Роулинг, которая, по его мнению, написала Евангелие XXI века", - сказала Писарева.